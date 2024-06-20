Прокуратура помогла инвалиду сохранить квартиру в Сланцах

В прокуратура Сланцевского района обратился местный житель – инвалид второй группы, страдающий психическим расстройством. Более 20 лет он стал жертвой мошенников и едва не лишился квартиры.

В 2002 году злоумышленники через нотариальную доверенность оформили фиктивный договор купли-продажи квартиры, и недвижимость перешла одному из них. Суд признал документ недействительным, а саму квартиру – собственностью потерпевшего, однако сведения об этом в ЕГРН тогда так и не внесли.

Вам будет интересно В Петербурге подросток получил 5 лет условно за «минирования» городских объектов Выборгский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам условно за ложные минирования городских объектов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Процесс проходил... 18.06.2024 76

Почти 20 лет спустя наследник фиктивного хозяина недвижимости оформил жилье на себя. Мужчине пришлось вновь обращаться за помощью в правоохранительные органы. Городской прокурор подал исковое заявление, которое было рассмотрено и удовлетворено судом в полном объеме.