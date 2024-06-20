Семьи участников СВО из Ленобласти путешествуют по Белоруссии

Родственники защитников на протяжении нескольких дней будут знакомиться с достопримечательностями братской страны.

Родственники защитников город-герой Минск, мемориальный комплекс «Хатынь» и легендарную Брестскую крепость. В первый день поездки детей участников СВО ждали экскурсия по Березинскому биосферному заповеднику, а также визит в музей.

Поездку в Белоруссию организовал Фонд «Ленинградский рубеж» совместно с управлением МВД по Беларуси и Союзом ветеранов «Тайфун». Также содействие оказал Государственный фонд «Защитники Отечества».

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Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.