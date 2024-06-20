ЕС согласовал новый пакет санкций против России

Постпреды стран Евросоюза согласовали новый, 14-й по счету, пакет санкций против России, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия.

«Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в публикации.

Этот пакет предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, «закрывая возможности их обхода».

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Новый пакет санкций будет опубликован и вступит в силу 24 июня, сообщил РИА Новости источник.