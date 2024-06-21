На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 150-155 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой;
- км 19+453 (путепровод через ж/д) ограничение скорости движения в сторону ЛО с 07:00 до 15:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 331-355 ограничение скорости движения в оба направления с 04:00 до 15:00, скашивание травы механизированным способом.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 61 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, устранение размыва;
- км 52 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка кучи сыпучего материала с полосы отвода;
- км 64-65 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений.
А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 37-40 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;
- км 0-37 + транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-78 ограничение скорости в оба направления Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 37-78 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 25-125 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 56-74 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, покраска ТП 10 кВ поочередно (с отключением электропитания).
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:
- км 57-71 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, заливка трещин на асфальтобетонном покрытии;
- км 112113 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, помывка мостов.