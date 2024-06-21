Раскрыт поджог на 1,2 млн рублей в августе 2022 года во Всеволожском районе

По подозрению в поджоге в августе 2022 года 20 июня в Карьере-Мяглово во Всеволожском районе задержали 59-летнего мужчину из Мурманска.

Следствие полагает, что мужчина был недоволен качеством деревянного дома, который возвели сотрудники коммерческой фирмы. И потребовал неустойки.

Не добившись успеха, мужчина поджег имущество рабочих на Приморское шоссе в поселке Лебяжье. Ущерб оценен примерно в 1,2 млн рублей.