Древнейшее захоронение в Африке построили существа не нашего вида – исследование

Ученые в Южной Африке обнаружили могилу, считающуюся одной из самых древних в мире. Внутри найдены останки доисторического существа вида Homo naledi.

Это открытие может предоставить важные данные о процессе эволюции человека. Найденные в могиле кости указывают, что представители это вида, возможно, не обладали высокими когнитивными способностями из-за небольшого размера мозга.

Это открытие ставит под вопрос традиционные представления о человеческой эволюции. И требует пересмотра текущего научного понимания на эту тему.

Найденные останки были обнаружены в пещере недалеко от Йоханнесбурга, входящей в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Колыбель человечества». Согласно проведенным исследованиям, захоронения Homo naledi датируются примерно 100 000 лет назад, что делает их старше, чем останки Homo sapiens.