Из коробки во Всеволожском районе украли 600 тысяч рублей

Уголовное дело о краже во Всеволожском районе заведено 20 июня. Это произошло после того, как в начале месяца к правоохранителям обратилась 50-летняя жительница Нового Девяткино.

По предварительным данным, женщина сообщила, что неизвестный проник в ее квартиру дома на улице Озерной. И забрал из коробки в комнате 600 тысяч рублей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.