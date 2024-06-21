Из коробки во Всеволожском районе украли 600 тысяч рублей

Уголовное дело о краже во Всеволожском районе заведено 20 июня. Это произошло после того, как в начале месяца к правоохранителям обратилась 50-летняя жительница Нового Девяткино.
По предварительным данным, женщина сообщила, что неизвестный проник в ее квартиру дома на улице Озерной. И забрал из коробки в комнате 600 тысяч рублей.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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21.05.2023 1221