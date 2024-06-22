Воздух в Ленобласти 23 июня прогреется до +23 градусов

Жителям и гостям региона обещают теплую и преимущественно сухую погоду в конце недели.

Согласно прогнозу МЧС, в воскресенье в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью. Ночью без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди.

Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем северо-восточный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 гр., днем +18…+23 гр. Атмосферное давление существенно не изменится., — сообщили в ведомстве.

Тем временем синоптик Александр Колесов заявил, что погода в Ленинградской области не помешает купальному сезону.