Фигуристку сборной дисквалифицировали за изнасилование парня. А пострадавшему сделали выговор

Фигуристку сборной Южной Кореи дисквалифицировали на три года за изнасилование. Во время сборов в Италии две южнокорейские фигуристки употребляли алкоголь.

Одна из них позвала фигуриста-юниора в женское общежитие и насильно склонила к сексуальному контакту. Федерация фигурного катания Южной Кореи (KSU) решила отстранить спортсменку от соревнований на три года.

Вторая фигуристка не принимала участие, но сняла происходящее на телефон и выложила в публичный доступ. За это ее дисквалифицировали на один год. Пострадавшему юниору сделали выговор за нарушение режима — он не должен был находиться в женском общежитии.