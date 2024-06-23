«Искусственное Солнце» может засиять на земле в 2035 году

ИТЭР (ITER) — это первый в мире экспериментальный термоядерный реактор, способный подарить людям практически бесконечный источник чистой энергии. С 1988 года проект строится во Франции при поддержке 35 стран.

Совет ИТЭР 20 июня 2024 года обсудил новые сроки строительства. Поставленные задачи и цели остаются неизменными, но проект станет на порядок дороже. «Искусственное Солнце» засияет только в 2035 году.

По изначальным планам, первую плазму в реакторе должны были получить в 2025, но еще год назад стали видны крупные проблемы. Так сектора вакуумной камеры оказались неверных размеров, а охлаждающие трубы имели дефекты сварки. В итоге пришлось заменить десятки километров металла, что вновь увеличило бюджет.