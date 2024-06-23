Три форта Кронштадта откроют для посещений в 2025 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 22 июня сообщил, что в 2025 году для посещений откроют три отреставрированных форта Кронштадта.

Среди них — «Александр Первый», «Петр Первый» и «Кроншлот». На момент подготовки публикации работы завершены более чем на 75 %.

Александр Беглов также отметил, что кластер «Остров фортов» полноценно заработает к 2026 году. Общий объем инвестиций в проект составит 90,1 млрд рублей.