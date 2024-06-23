Переменная облачность и до +24 °C – погода в Ленобласти на 24 июня

На территории Ленинградской области 24 июня ожидается переменная облачность. Ночью осадков практически не будет, во второй половине дня на западе прольются кратковременные дожди.

Ночью будет дуть восточный ветер, 2-5 м/с, днем западный, северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5…+13 °C. Днем +19…+24 °C. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.