Переменная облачность и до +24 °C – погода в Ленобласти на 24 июня

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

На территории Ленинградской области 24 июня ожидается переменная облачность. Ночью осадков практически не будет, во второй половине дня на западе прольются кратковременные дожди.

Ночью будет дуть восточный ветер, 2-5 м/с, днем западный, северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5…+13 °C. Днем +19…+24 °C. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

20240623_ql5egbl2clu5szcgisgk

Вам будет интересно
Переменная облачность и до +24 °C – погода в Ленобласти на 24 июня Ленинградская область
Жительница Ленобласти выиграла в лотерею пять миллионов рублей
Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам...
19.03.2024 1833
Автор