Момент странного ДТП в Петербурге попал на видео

Автомобиль в результате неудачного маневра водителя перевернулся на крышу.
На камеру видеонаблюдения удалось заснять момент аварии в Красногвардейском районе Петербурга.
Автомобиль выезжал из двора, и по началу ничего не предвещало беды. Однако, совершая маневр, водитель, судя по всему, резко нажал на газ и при этом не успел вернуть руль в исходное положение.
В итоге машина врезалась в припаркованный автомобиль и перевернулась на крышу. Видео аварии появилось в паблике .
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