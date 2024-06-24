Момент странного ДТП в Петербурге попал на видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Автомобиль в результате неудачного маневра водителя перевернулся на крышу.

На камеру видеонаблюдения удалось заснять момент аварии в Красногвардейском районе Петербурга.

Автомобиль выезжал из двора, и по началу ничего не предвещало беды. Однако, совершая маневр, водитель, судя по всему, резко нажал на газ и при этом не успел вернуть руль в исходное положение.

В итоге машина врезалась в припаркованный автомобиль и перевернулась на крышу. Видео аварии появилось в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

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