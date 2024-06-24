В Минпросвещения не против введения оценок за поведение в школах

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом заявил глава ведомства Кравцов.

Минпросвещения РФ не против введения системы оценок поведения школьников в образовательных учреждениях. Однако подобная практика требует определения четких критериев, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Мы в целом не против введения в том числе оценки за поведение, <…> критерии этой оценки, кто ее будет выставлять и какие последствия у этой оценки, нужно понимать, — цитирует его ТАСС.
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В Минпросвещения не против введения оценок за поведение в школах школы, Россия, Минпросвещения
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