Мужчина утонул в дачном бассейне во Всеволожском районе

Мужчина утонул в бассейне на частном участке на улице Спортивной в СНТ «Токсовское» возле поселка Токсово во Всеволожском районе.

Трагедия случилась 24 июня. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По предварительным данным, глубина бассейна составляла почти 2,5 метра. Тело очевидцы извлекли из воды самостоятельно.