Мужчина утонул в дачном бассейне во Всеволожском районе

Мужчина утонул в бассейне на частном участке на улице Спортивной в СНТ «Токсовское» возле поселка Токсово во Всеволожском районе.
Трагедия случилась 24 июня. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
По предварительным данным, глубина бассейна составляла почти 2,5 метра. Тело очевидцы извлекли из воды самостоятельно.
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01.04.2023 2215