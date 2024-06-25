Мужчина утонул в дачном бассейне во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

Мужчина утонул в бассейне на частном участке на улице Спортивной в СНТ «Токсовское» возле поселка Токсово во Всеволожском районе.

Трагедия случилась 24 июня. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По предварительным данным, глубина бассейна составляла почти 2,5 метра. Тело очевидцы извлекли из воды самостоятельно.

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01.04.2023 2215
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