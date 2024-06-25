На ремонт здания общежития в Петербурге потратят более 400 млн рублей 

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для капремонта здания общежития. Начальная цена контракта составляет 414 млн 408 тысяч рублей.
Работы необходимо выполнить в общежитии №3 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Объект находится по адресу: Бухарестская, 138, лит А. Срок исполнения контракта – с даты заключения договора по 11 сентября 2025 года.
Работы необходимо завершить к 31 июля 2025 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 8 июля. Подрядчика выберут 11 июля.
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07.08.2023 2745