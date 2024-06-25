VK Fest 2024 раскрыл программу в Санкт-Петербурге

Гостей ждут три музыкальные сцены, зона инфлюенсеров, лекторий, мастер-классы, выставки и спортивные турниры.

VK Fest 2024 представил развлекательную программу в Северной столице. Событие пройдет 29 и 30 июня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Посетителей фестиваля ждет насыщенная программа: выступления известных артистов, встречи с инфлюенсерами, лекторий, паблик-токи, различные спортивные турниры, развлечения для детей, технологические новинки, выставка автомобилей, интерактивные площадки, игры, мастер-классы и фуд-корт.

Перед гостями на сцене выступит множество известных исполнителей. Среди них: Баста, Дима Билан, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho, Юля Паршута, ЗВЕРИ, HammAli & Navai, MACAN, CREAM SODA и другие.

Также фестиваль посетят и популярные блогеры, среди которых Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, Дима Масленников.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.