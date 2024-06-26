Иномарка насмерть сбила подростка в Гатчинском районе

Авария произошла 25 июня в 14:45 на автодороге «Никольское — Воскресенское» в деревне Погост в Гатчинском районе. Ford Focus под управлением 44-летней женщины выехал на встречную полосу и сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть.

От удара иномарка съехала в кювет. По словам водителя, она выехала на встречную полосу, пытаясь избежать ДТП с детьми, которые шли вдоль дороги.

В результате наезда подросток скончался на месте. По факту ДТП полицией проводится проверка.