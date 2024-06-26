Для всех жителей деревни Коськово повысили качество водоснабжения

Модульную станция очистки питьевой воды ленинградского производства установили в деревне Тихвинского района

«Завершена установка, стартует пусконаладка. Модульная станция производства компании «Дека» обеспечит эффективную очистку воды для всех жителей деревни Коськово с учетом перспективного развития. Ее мощность составит 70 кубометров в сутки. Объект будет работать в режиме полной автоматизации технологических процессов без необходимости постоянного присутствия обслуживающего персонала», – рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Ленобласть воплощает успешную практику по установке модульных очистных сооружений. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. Уже установлено более 40 модульных очистных станций ленинградского и белорусского производства. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 40 станций для очистки питьевой воды.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.