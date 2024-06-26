Сергей Перминов оценил работу Законодательного собрания Ленобласти

В среду, 26 июня, Законодательное собрание Ленобласти проводит последнее заседание в весенней сессии и отправляется на каникулы.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в беседе с ЛенТВ24 оценил работу областного парламента — как отдельно, так и в связке с региональным правительством.

«Значимость работы регионального парламента трудно переоценить. Вместе с администрацией он участвует в выработке и принятии ключевых решений, от реализации которых зависит как общее развитие Ленинградской области, так и формирование достойных условий жизни для каждого ее жителя», — отметил сенатор.

Сергей Перминов добавил, что парламентарии активно содействуют принятию норм, адаптирующих ситуацию в регионе к изменившимся реалиям, что позволяет сохранять динамику развития.

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