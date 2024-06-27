Петербургские хирурги спасли руку мальчику после выстрела во Всеволожском районе

В клинику Педиатрического университета Санкт-Петербурга 24 июня поступили два ребенка, получившие травмы из-за несчастных случаев в результате стрельбы.

Во Всеволожском районе 9-летний мальчик случайно выстрелил себе в руку из пневматического пистолета. Хирурги провели операцию, чтобы извлечь пулю из мягких тканей левого лучезапястного сустава.

Из Сортавальской ЦРБ перевели 8-летнюю девочку, которой сверстница выстрелила из игрушечного пистолета пластиковой пулькой в глаз. У ребенка контузия левого глазного яблока. Медики пытаются сохранить зрение юной пациентки.