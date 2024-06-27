Водитель пострадал при столкновении с фургоном во Всеволожском районе

В экстренные службы сигнал о ДТП в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе поступил 26 июня в 16:45. На место происшествия выезжала дежурная смена 102-й пожарной части.
По информации дорожной полиции, в попутном направлении столкнулись Kia и Ford Transit. При ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его личность и обстоятельства аварии устанавливаются.
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26.05.2024 1053