Водитель пострадал при столкновении с фургоном во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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ДТП
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы сигнал о ДТП в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе поступил 26 июня в 16:45. На место происшествия выезжала дежурная смена 102-й пожарной части. 

По информации дорожной полиции, в попутном направлении столкнулись Kia и Ford Transit. При ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его личность и обстоятельства аварии устанавливаются.

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