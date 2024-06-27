Пьяный ревнивец убил сожителя бывшей жены на глазах у ребенка во Всеволожском районе

Перед судом предстанет 43-летний мужчина, летом 2023 года в пьяном виде протаранивший ворота дома бывшей жены в Мурино Всеволожского района и убивший ее сожителя на глазах у несовершеннолетнего ребенка.

Следствие установило, что обвиняемый несколько раз выстрелил в 38-летнего мужчину на почве ревности. После преступления он скрылся, был объявлен в федеральный розыск и задержан.

Мужчину обвиняют в убийстве, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Уголовное дело с обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.