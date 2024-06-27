Сильный запах привел полицию к умершему во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Всеволожского района 26 июня около 12:30 поступило сообщение из дома на улице Дружбы во Всеволожске. Соседи почувствовали сильный запах из квартиры. С ее жильцом не встречались примерно с месяц.

В двухкомнатной квартире найдено тело 39-летнего мужчины. Судя по состоянию останков, оно пролежало в помещении долго.

Точные причины и обстоятельства смерти установит медицинская экспертиза. Проверку по факту случившегося проводят полиция и следственный отдел СК Ленинградской области.

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01.04.2023 2229
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