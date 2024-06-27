Мигранты притащили мужчину с перерезанным горлом в аптеку Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

Вечером 24 июня в аптеку на улице Асафьева в Санкт-Петербурге трое иностранцев восточной внешности принесли своего коллегу с перерезанной шеей.

По их словам, в мужчину отлетела дисковая пила не строительной площадке в Парнасе. После этого пострадавший упал с высоты четвертого этажа. О происшествии сообщили в полицию.

Как сообщает «Петроград», ранение идентифицировано как ножевое. Троих мужчин в возрасте 28 и 29 лет задержали. Полиция проводит проверку.

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05.10.2022 4610
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