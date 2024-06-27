Серьезное ДТП в Кудрово обернулось 10-километровой пробкой на КАД

Движение также затрудняют несколько других автомобильных аварий и дорожные работы.

Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, в Кудрово растянулась огромная пробка протяжённостью 10 километров. Она берет начало на 48-м км КАД и заканчивается на 58-м.

На указанном участке произошло несколько автомобильных аварий. Особенно сложная ситуация на пересечении с Мурманским шоссе, у Октябрьской набережной и на Народной улице.

Основной причиной огромной пробки, как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», стала авария между машиной такси и грузовиком в Кудрово. ДТП произошло еще ранним утром 27 июня.