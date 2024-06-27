В России готовится законопроект, запрещающий child-free

Законопроект, запрещающий идеологию child-free (отказ от детей), разрабатывается в России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» Петербургского международного юридического форума.
«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», – заявил Всеволод Вуколов
По словам заместителя министра юстиции, надо построить законодательную систему, которая бы противостояла подобным течениям на территории России.
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24.06.2022 4742