Стало известно, какие законы вступят в силу в июле

Получение мер социальной поддержки в России с июля станет быстрее и проще.

С июля в России вступают в силу новые законы, направленные на улучшение качества жизни граждан. О главных изменениях в законодательстве рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, в июле будут отменены комиссии при оплате ЖКУ для отдельных категорий граждан, обманутые мошенниками россияне смогут вернуть деньги, а должники получат дополнительные права. Подробнее — в карточках ниже.