Стало известно, какие законы вступят в силу в июле

Автор: Анастасия Щербакова
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Получение мер социальной поддержки в России с июля станет быстрее и проще.

С июля в России вступают в силу новые законы, направленные на улучшение качества жизни граждан. О главных изменениях в законодательстве рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, в июле будут отменены комиссии при оплате ЖКУ для отдельных категорий граждан, обманутые мошенниками россияне смогут вернуть деньги, а должники получат дополнительные права. Подробнее — в карточках ниже.

Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм
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Стало известно, какие законы вступят в силу в июле Россия, новые законы, госдума, Вячеслав Володин
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