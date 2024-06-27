В России выдадут статус ветерана гражданам, работавшим в зоне СВО

Соответствующее решение приняло правительство страны.

Правительство РФ наделит статусом ветерана боевых действий граждан, работавших в зоне специальной военной операции. А именно — на территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом 27 июня стало известно РИА Новости.

Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий и гражданам, которые обеспечивали выполнение задач СВО в этих двух субъектах РФ, — цитирует Михаила Мишустина агентство.