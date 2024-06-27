Финляндия упростит процесс конфискации недвижимости у россиян

Автор: Анастасия Щербакова
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Власти страны испытывают трудности с уведомлениями иностранцев, имеющих недвижимость в стране, и решили пойти по самому простому пути.

С 8 июля власти Финляндии начнут конфисковывать имущество иностранцев по упрощенной схеме. Мера коснется лиц, не являющихся гражданами страны, с которыми не удается связаться. То же касается и тех, кто накопил долги, сообщает местный Минюст.

Такая проблема особенно остро стоит в Восточной Финляндии, где много недвижимости, находящейся в собственности у россиян.

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27.06.2024 92
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