В Петербурге бесследно пропал 20-летний местный житель: его ищут полторы недели

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках молодого человека.
В Санкт-Петербурге с 18 июня ведутся поиски Баланкова Артема Валерьевича. 20-летний местный житель ушел из дома полторы недели назад и не вернулся. О судьбе парня с тех пор ничего неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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