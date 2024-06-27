В Петербурге бесследно пропал 20-летний местный житель: его ищут полторы недели

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках молодого человека.

В Санкт-Петербурге с 18 июня ведутся поиски Баланкова Артема Валерьевича. 20-летний местный житель ушел из дома полторы недели назад и не вернулся. О судьбе парня с тех пор ничего неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.