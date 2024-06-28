Курьер избил и облил кипятком мужчину во Всеволожского района. Пострадавший умер

В полицию Всеволожского района 27 июня около 09:20 сообщили о теле мужчины в квартире дома на улице Английской в Кудрово. На месте полицейские нашли 50-летнего местного жителя. Там же задержан его 32-летний знакомый, курьер сервиса доставки.

По предварительным данным, во время конфликта ныне задержанный сначала избил оппонента, затем облил его кипятком из чайника. Но смерть наступила не от ожогов кипящей водой.

Точные причины гибели установит медицинская экспертиза. Проверку по факту произошедшего проводят полицейские и следственный отдел СК Ленобласти.