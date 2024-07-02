Террористический акт: как распознать опасность, что делать заложникам и каким образом сохранить рассудок?

Весной этого года НАК заявил о предотвращении 27 террористических актов. Но наглядный пример трагедии в «Крокусе», а также события в Дагестане и Севастополе требуют от россиян особой бдительности. В первую очередь это касается мест скопления людей. Рассказываем, по каким признакам можно определить террориста и что делать при подозрении на ЧП.

Статистика

Число терактов на территории нашей страны в 2023 году выросло почти в три с половиной раза. Такие данные озвучил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка. Большинство из них, по словам Краснова, совершено участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами.

В НАК, подводя итоги прошлого года, а начале декабре озвучили следующие цифры:

предотвращено 228 террористических преступлений, в числе которых 146 терактов;

террористических преступлений, в числе которых терактов; пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 преступных групп;

законспирированных ячеек и более преступных групп; ликвидировано 146 подпольных мастерских;

подпольных мастерских; заблокированы счета свыше четырёх тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований, на общую сумму свыше 110 млн рублей.

К сожалению, предусмотреть всё невозможно. Некоторые преступные планы злоумышленники смогли воплотить в жизнь. Так, 2 апреля в Петербурге во время теракта погиб военкор Владлен Татарский. А в ночь с 16 на 17 июля целью террористов стал Крымский мост.

В апреле 2024-го в НАК сообщили о предотвращении 27 террористических актов на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности России. Учитывая страшную трагедию в «Крокус Сити Холле» и июньские события в Дагестане и Севастополе, гражданам стоит быть бдительнее, находясь в местах скопления людей и участвуя в крупных мероприятиях.

Выявление террориста

Практика показывает, что террористы в основном действуют скрытно, стараясь до момента Х избегать встреч с правоохранителями и контактов с гражданскими. Однако их действия и мимика могут выдать намерения внимательному наблюдателю. В случаях, когда признаки нетипичного поведения в конкретной ситуации не находят естественного объяснения, о подозрительном индивиде или группе лиц стоит немедленно сообщить в полицию. Перед этим следует незаметно для объекта зафиксировать в памяти черты лица, одежду и возможные отличительные характеристики — шрамы, родимые пятна, татуировки. Важно всё: вплоть до услышанных кличек и особенностей речи. Но не стоит обращаться к таким людям напрямую и пытаться самостоятельно решить проблему. Это может привести к непоправим последствиям.

Рекомендации служб безопасности о нюансах, позволяющих опознать террориста

Есть несколько моментов, которые могут указывать на готовящийся теракт. Насторожиться стоит, если:

начали мелькать подозрительные личности, которые нарочно стараются не выделяться и ведут себя странно;

внезапно на постоянной основе люди стали собираться в небольшие группы с непонятными целями;

появилась необычная активность вокруг подвалов, подсобных помещений, складов, заброшенных мест или сдаваемого жилья;

гражданин имеет связи с лицами, приживающими в зонах распространения терроризма;

происходит поиск работников, которые за солидную оплату возьмутся за малозначительную работу. Например, начнут передавать пакеты или свертки.

С осторожностью следует относиться:

к лицам, одетым не по сезону. Например, к тем, кто летом закутан в плащ или плотную бесформенную одежду. Под ней может скрываться взрывное устройство. К таким лицам не стоит приближаться. О подобных индивидах необходимо сообщить силовикам;

к гражданам, имеющим при себе огромные сумки или чемоданы в неподходящей для этого ситуации. К примеру, на празднике или концерте. Тревожным сигналом является чрезмерная осторожность к переносимым предметам, прижимание сумки или пакета к себе и периодичное прощупывание;

к людям, которые ведут себя неадекватно, испуганно или нервозно;

к преднамеренному оставлению вещей в местах скопления народа.

Террористам перед исполнением злого умысла свойственны некоторые внешние проявления. Среди них выделяют:

отсутствующий взгляд;

бледность;

неимение эмоций — маскообразное лицо;

напряжение лицевых мышц;

поверхностное дыхание;

обильное потоотделение;

сосредоточенность на внутреннем состоянии;

отсутствие реакции или её вялое проявление на происходящее вокруг, например, на препятствия на пути;

абсолютная концентрация на какой-то цели;

напряжённые и механические движения, странная плавность или необычная скованность движений;

непонимание вопросов при контакте с другими людьми, замедленная реакция при ответах, пропуск слов или затруднения при подборе слов;

плотно сжатые губы или медленно двигающиеся, будто читающие молитву.

Что делать при ЧС?

Возьмите себе за правило всегда контролировать ситуацию вокруг, находясь в местах скопления людей. Привычка узнавать о расположении резервных выходов и проверять их доступность может спасти не одну жизнь. Но если около вас начинает разворачиваться чрезвычайная ситуация, следуйте базовым правилам:

при неожиданной активизации сил безопасности постарайтесь отправиться в противоположную от происходящего сторону. Только не бегом, а шагом, чтобы вас не приняли за противника;

не пытайтесь взять оставленные другими людьми вещи или ознакомиться с их содержимым. Под видом обычных предметов может быть замаскировано взрывное устройство;

при взрыве или начале стрельбы сразу падайте на землю и накройте голову руками. Лучше упасть под прикрытие — автомобиль, бордюр и прочее;

чтобы не произошло, старайтесь не поддаваться панике;

оказавшись в переполненном людьми помещении, продумайте, какие места наиболее опасны. Например, проходы между секторами на стадионе или стеклянные двери и перегородки в концертных залах. Мысленно проделайте путь к запасным или аварийным выходам, в которых вы уверены, и начинайте движение к ним.

если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но не попытайтесь выбраться из общего потока. Не держите руки в карманах. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена, напрягите мышцы. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если что-то уронили, то ни в коем случае не пытайтесь поднять. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

если давка стала принимать опасный характер, немедленно освободитесь от любой ноши, в том числе сумки и длинного шарфа. Застегните куртку или плотно запахните пальто. При падении постарайтесь сразу подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки. Их отдавят или сломают. Попробуйте встать на подошвы или на носки, а почувствовав опору, резко вскакивайте, оттолкнувшись от земли, вверх. В случае, когда подняться не получилось, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Что делать, если вы оказались в заложниках у террористов?

Во-первых, необходимо сохранять спокойствие. Орать, закатывать истерики, качать права и взывать к совести террористов — опасно. Последние может дать обратный эффект. Чтобы перекрыть голос совести такие люди способны пойти на неадекватные действия. Взяв себя в руки, стоит попытаться понять, какова цель преступников, а затем выявить наиболее опасных из них. В таком ракурсе стоит рассматривать наиболее нервных, решительных и агрессивных боевиков. От них по возможности лучше держаться подальше.

Во-вторых, помните, геройства могут закончиться плачевно не только для вас, но и для окружающих. Не стоит вмешиваться в переговоры, а также вести их самостоятельно. Все указания нужно выполнять неукоснительно, несмотря террористам в глаза, чтобы не вывести на нападение. При попытке террористов сделать вас «соучастником», например, связать кого-то или покалечить, лучше продемонстрировать своё бессилие или обездвиживающий испуг, в крайнем случае, «упасть в обморок». При желании предупредить о чём-то других заложников нельзя повышать голос или жестикулировать.

В-третьих, необходимо настроиться на долгое ожидание. На освобождение заложников требуется время. За этот период люди в плену часто оказываются без пищи и воды в душных помещениях. Чтобы пережить это, необходимо беречь свои силы и стараться поменьше двигаться, экономя кислород. При долгом нахождении в одном положении периодически нужно напрягать и расслаблять мышцы рук, ног, спины, не совершая резких движений. Если еда всё-таки есть, то соглашайтесь на любую. Во время ожидания спасения постарайтесь запомнить всё, что видите и слышите: обращения террористов друг к другу, их внешний вид, манера речи и степень агрессивности, а также предпринимаемые ими действия и поведение.

В-четвёртых, на любое действие нужно разрешение: сесть, встать, лечь, пойти в туалет. Если кто-то оказался ранен, а вы в состоянии оказать первую помощь, то аккуратно попросите старшего подойти. После положительного результата обратитесь с нему просьбой позволить оказать помощь пострадавшему, делая упор на то, что так будет возможность спасти одну жизнь, а благое дело зачтётся. Говорить следует спокойно, не настаивая, а предпринимать попытку помощи только с разрешения.

При штурме следует держаться подальше от террористов, а также от окон и дверных проёмов. Лучше лечь, прикрыв голову руками, чтобы силовики не приняли бегущего за противника.

Как сохранить спокойствие, став заложником террористов?

Главное, не падать духом. Пока вы живы, есть шанс вернуться домой. Старайтесь думать о хорошем: вспоминайте приятные моменты с близкими, продумывайте планы поставленных ранее целей, прокручивайте в голове сюжеты фильмов и книг. Сохранить рассудок поможет мозговая деятельность, например, решение задач, чтение любой попавшейся литературы, придумывание стихов и ведение записей, даже если их в итоге изымут. Всё это снизит воздействие на психику в стрессовой ситуации, а значит, не даст впасть в депрессию и апатию. Верующим в такие моменты помогает религия.

Следите за временем. Часто у заложников отнимают часы и полностью изолируют от внешнего мира. Смену дня и ночи можно отслеживать по активности боевиков, звукам и приёмам пищи.

При послушании жёсткие требования террористов могут смягчиться. Если позволяет ситуация, следите за своей гигиеной и делайте зарядку. При возможности передвигаться лишний раз пройдитесь. Расслабиться помогают медитации. Помните, важно сохранить не только свою жизнь, но и здоровье. Правильный настой, подкреплённый оптимизмом и чувством юмора, помогут пережить тяжелый период.

Накопленный запас воды и еды поможет чувствовать себя увереннее. Бывает, что захваченных людей перестанут кормить, а иногда и вовсе бросают на произвол судьбы.

ВАЖНО: некоторые заложники, долгое время находясь в тесном контакте с террористами, начинают менять к ним своё отношение. Под воздействием сильного стресса и бытовых лишений люди начинают сочувствовать боевикам, находить им оправдания и даже отождествлять себя с ними. Так проявляется «Стокгольмский синдром». Стоит помнить, что в любой ситуации террорист — это преступник, а заложник — жертва, у которых не бывает общих целей.

Что делать после освобождения?

К сожалению, как бы не хотелось, быстро вернуться в привычное место к родным не получится. Сперва необходимо пройти осмотр врачей и пообщаться с сотрудниками специальных служб. Медики помогут выйти из состояния шока и назначат по необходимости лечение. Это нужно, даже если человек не получил травм и ранений, чувствует себя нормально.