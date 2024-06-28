Петербург и Ленобласть накроет атмосферный фронт на выходных

Жителям и гостям регионов обещают переменчивую погоду.

На выходных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются резкие перепады температуры от 30 до 20 градусов. Всему виной — атмосферный фронт, который пройдет через регионы и принесет дожди, ливни и грозы. По крайней мере, прогнозирует синоптик Александр Колесов, такая переменчивая погода установится в субботу, в воскресенье климатическая обстановка станет более стабильной.

В субботу через наш район проходит атмосферный фронт и приносит нам дожди, отдельные ливни и грозы которые и собьют температуру, а вот воскресенье опять сухое, — рассказал Колесов.