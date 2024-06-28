ВСУ, опасаясь больших потерь на фоне наступления российской армии, могут покинуть три города.
Украина не сможет сдержать наступление ВС РФ на Донецком направлении и готовится к сдаче стразу трех городов.
Как сообщает «МК», речь идет Красногоровке, Очеретино и Торецке. В последнем населенном пункте четыре дня нет электричества, что вызывает сложности у украинских боевиков при обороне.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные Россией инициативы по Украине предполагают завершение конфликта.
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