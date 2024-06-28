В метро Петербурга из-за жары начали бесплатно раздавать воду

В Петербурге на самых востребованных станциях метро пассажирам начали бесплатно раздавать питьевую воду.
Речь идет о следующих станциях: «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюль 1), «Проспект Просвещения», «Озерки», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Комендантский проспект».
Фото: vk.com/metrospbofficial
В случае необходимости список станций, где можно получить питьевую воду, будет расширен, сообщили в пресс-службе метрополитена.
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