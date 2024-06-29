На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 140-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 445-460, ограничение скорости движения в оба направления с 05:00 до 14:00, скашивание травы на обочине механизированным способом.

км 387-400, ограничение скорости движения в оба направления, гарантийный ремонт.

А-181 «Скандинавия»:

км 77, км 82 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 17:00, ремонт деформационных швов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 28.06.2024 до 08:00 29.06.2024, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 139-156 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 41-48 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин с добавлением нового материала;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-121 «Сортавала»: