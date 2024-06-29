Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Кроме того, уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы ДНР, улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», боевую машину 122-мм РСЗО «Град» и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира». Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.