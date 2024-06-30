Проверка на украинский след: аферисты начали обманывать россиян, представляясь ФСБ

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Аферисты действуют группой, сначала представляясь бывшими коллегами жертвы, а затем выдавая себя за сотрудников ФСБ, якобы ведущих проверку на «украинский след».

Схема мошенничества выглядит следующим образом. На первом этапе аферисты звонят или пишут жертве, представляясь бывшим начальником. Они заявляют, что из-за утечки данных в компании проводится негласная проверка со стороны ФСБ России. Для убедительности злоумышленники даже присылают фотографии поддельного документа с печатями и подписью действующего генерала ФСБ.

На втором этапе жертве звонит другой мошенник, который представляется следователем ФСБ. Он задает вопросы о предыдущей работе человека и выясняет, не бывал ли тот недавно на территории Украины. После этого «следователь» сообщает, что с банковских счетов бывших сотрудников организации происходят переводы денег в пользу украинских вооруженных сил.

Чтобы человек не попал под уголовное преследование, псевдо-сотрудник ФСБ предлагает ему перевести средства на «безопасный счет». При этом мошенник заявляет, что обращаться в банк лично не нужно, так как операция носит тайный характер.

Если жертву удается обмануть, денежные средства попросту оседают на подставных счетах аферистов.

Эксперты предупреждают, что данная схема является крайне опасной и может привести к серьезным финансовым потерям. Необходимо быть предельно осторожными при получении подобных звонков и сообщений, не поддаваться на уловки мошенников и незамедлительно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.