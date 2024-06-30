Известны подробности ДТП с двумя погибшими на «Нарве»: иномарку буквально намотало на столб

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО

За рулем автомобиля находился 60-летний мужчина. 

В ДТП, случившемся на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти погибли два человека. Как передает Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО, за рулем иномарки находился 60-летний мужчина.

«Рено Сандеро» под управлением неустановленного мужчины, на вид 60 лет, совершил наезд на препятствие (силовое ограждение) с последующим опрокидыванием и наездом на осветительную опору, — передает ведомство.
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Фото: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО
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