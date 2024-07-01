Порядка 300 обманутых дольщиков получат ключи от квартир во Всеволожске

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию третьего корпуса ЖК «Северный вальс».

«ЖК «Северный вальс» — это последний проблемный объект группы «Петрострой» — самого сложного застройщика нашего региона. Компания оставила без жилья около 4000 тысяч граждан. Правительство области привлекло около двух миллиардов рублей частных инвестиций, за счет которых завершили строительство четырех проблемных объектов компании. По корпусам в низкой степени готовности выплачиваются компенсации. Все решения приняты», — рассказал заместитель Председателя Правительства области Евгений Барановский.

Работы во втором комплексе жилого комплекса возобновились в конце 2021 года за счет инвестиций, привлеченных Правительством региона. Напомним, что строительство ЖК началось в 2015 году. Застройщиком выступила компания «Петрострой», признанная в 2022 году банкротом. Первый корпус был сдан с задержкой в 5 лет, остальные так и не были достроены.

Ранее было завершено строительство секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», где зарегистрированы 482 дольщика и ЖК «Чистый Ручей», третья очередь ЖК «Территория».

Вам будет интересно Дрозденко: проблемы обманутых дольщиков Ленобласти решатся до 1 июля Обманутые дольщики в Ленобласти получат заветные ключи от квартиры или компенсации до 1 июля, сообщил губернатор Александр Дрозденко на XV... 12.04.2024 269

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории 47 региона, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика). Правительство Ленинградской области показало высокую эффективность в решение проблемы дольщиков: завершается строительство 43 проблемных объектов, свыше 35 тысяч человек восстановлены в правах за последние 5 лет.