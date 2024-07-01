Порядка 300 обманутых дольщиков получат ключи от квартир во Всеволожске

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию третьего корпуса ЖК «Северный вальс».
Работы во втором комплексе жилого комплекса возобновились в конце 2021 года за счет инвестиций, привлеченных Правительством региона. Напомним, что строительство ЖК началось в 2015 году. Застройщиком выступила компания «Петрострой», признанная в 2022 году банкротом. Первый корпус был сдан с задержкой в 5 лет, остальные так и не были достроены.
Ранее было завершено строительство секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», где зарегистрированы 482 дольщика и ЖК «Чистый Ручей», третья очередь ЖК «Территория».
Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории 47 региона, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика). Правительство Ленинградской области показало высокую эффективность в решение проблемы дольщиков: завершается строительство 43 проблемных объектов, свыше 35 тысяч человек восстановлены в правах за последние 5 лет.