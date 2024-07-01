В Петербурге продлили срок разрешения на ремонт станции «Чернышевская»

Разрешение на полную замену эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля станции «Чернышевская» было продлено до 10 августа 2024 года.

Предыдущее разрешение действовало до 26 июня 2024 года.

Сначала станция должна была открыться после 30 апреля 2024 года, однако в мае сроки сдачи перенесли на II квартал, который истек 30 июня. В «Метрострое Северной столицы» заявили, что работ по реконструкции вестибюля станции завершены. Сейчас ведутся комплексные испытания всех систем безопасности станции и пусконаладочные работы.

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Напомним, «Чернышевская» закрылась в октябре 2022 года.