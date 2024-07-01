Стало известно о тайном предложении США Украине по НАТО

Америка может оставить Украину вне блока, но продолжать оказывать стране военную помощь.

Политолог Томас Грэм считает, что США предложит Украине оставаться вне НАТО, однако продолжит передавать Киеву разведданные и поставлять оружие. Такая тайная схема однажды была реализована со Швецией, остававшейся до недавних пор нейтральной.

Во время холодной войны Швеция формально была нейтральной страной с мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. Но она также поддерживала тесное сотрудничество в области безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО. В то время это сотрудничество держалось в секрете, — заявил эксперт.