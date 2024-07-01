Пенсионер уснул за рулем и спровоцировал лобовое ДТП в Ленобласти

Авария произошла на автодороге «Чаща Кремно» в Гатчинском районе.

Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выясняет обстоятельства ДТП, случившегося в Гатчинском районе 29 июня.

По имеющимся данным, 71-летний водитель кей-кара «Хонда» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено», за рулем которого находился 65-летний пенсионер.

В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, — сообщает ведомство.

Фото: Управление Госавтоинспекции по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области