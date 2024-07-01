Пенсионер уснул за рулем и спровоцировал лобовое ДТП в Ленобласти

Авария произошла на автодороге «Чаща Кремно» в Гатчинском районе.
Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выясняет обстоятельства ДТП, случившегося в Гатчинском районе 29 июня.
По имеющимся данным, 71-летний водитель кей-кара «Хонда» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено», за рулем которого находился 65-летний пенсионер.
В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, — сообщает ведомство.
Фото: Управление Госавтоинспекции по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Вам будет интересно
ЧП произошло в районе порта "Бронка" на внешнем кольце КАД. Серьезная авария между машиной такси и грузовиком на дамбе в Кронштадтском...
01.07.2024 44