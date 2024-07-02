В России ограничат право банков на самостоятельное повышение кредитного лимита

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Соответствующий законопроект поддержало правительство.

В России запретят банкам самовольно повышать лимиты по кредитам, в том числе и по кредитным картам. Соответствующий законопроект Совфеда уже поддержали в правительстве, сообщает ТАСС.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания, — указано в сообщении.

Согласно документу, в договорах о займе пропадет пункт, позволяющий банкам увеличивать кредитные лимиты без заключения с клиентом нового соглашения.

Вам будет интересно
В России ограничат право банков на самостоятельное повышение кредитного лимита Россия, правительство, кредит
В чем опасность досрочного погашения кредита?
Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT рассказала, чем опасно досрочное погашение кредита. Однако, выдавая кредит, банк...
21.06.2024 247
Автор