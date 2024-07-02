В середине недели на Землю обрушится магнитная буря

Космический шторм достигнет пяти баллов.

Как передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на границе 3 и 4 июля на Землю обрушится магнитная буря. Индекс геомагнитной активности составит пять баллов (G1).

Возмущения в магнитосфере планеты будут фиксироваться с полуночи и продлятся до раннего утра 4 июля. После шести часов геомагнитный фон начнет стабилизироваться, и графики снова станут «зелеными».