Инженеры создали кожу для роботов из человеческих клеток

Автор: Сергей Агутин
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искусственный интеллект
Фото: Baltphoto.ru

Японские инженеры разработали технологию прикрепления искусственной кожной ткани к гуманоидным роботам. Она имитирует структуры естественной человеческой кожи и связок.

Ранее ученые создали кожу для роботов из человеческих клеток, способную восстанавливаться.

«Естественная гибкость кожи и прочный метод адгезии означают, что кожа может двигаться вместе с механическими компонентами робота, не разрываясь и не отслаиваясь», – рассказали ученые

Разработка позволит гибкой коже принять любую форму. Например, улыбаться или хмуриться.

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10.06.2024 1453
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