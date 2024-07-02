Инженеры создали кожу для роботов из человеческих клеток

Японские инженеры разработали технологию прикрепления искусственной кожной ткани к гуманоидным роботам. Она имитирует структуры естественной человеческой кожи и связок.
Ранее ученые создали кожу для роботов из человеческих клеток, способную восстанавливаться.
«Естественная гибкость кожи и прочный метод адгезии означают, что кожа может двигаться вместе с механическими компонентами робота, не разрываясь и не отслаиваясь», – рассказали ученые
Разработка позволит гибкой коже принять любую форму. Например, улыбаться или хмуриться.
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