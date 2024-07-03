На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 3 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 3 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 47 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов сопряжения с обочиной;
- км 138-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 657 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 418 — 462+360, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 до 06.07.2024 (проливка продольных и поперечных швов). Гарантийный ремонт;
- км 336-371, ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 00:00, ремонт обочин, засыпка грунтом промоин.
А-181 «Скандинавия»:
- км 55 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт вывески «МИНТРАНС РОССИИ»;
- км 65 -100, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00 (устранение размывов). Гарантийный ремонт;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пылили грязи;
- транспортные развязки км 135, км 141, км 145, км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка метровой зоны механизированным способом;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин с добавлением нового материала;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП Светогорск
- км 45-47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
А-121 «Сортавала»:
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную и газонокосилками;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;
- км 18-28, транспортные развязки км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 35-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 40-16 обратный ход, ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от песка и смета механическим способом (ПУМ);
- км 7-2 д. Лужицы ограничение скорости движения с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.