На Ладожском озере спасли дрейфующих на лодке рыбаков

В среду, 3 июля, в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение, что двоих рыбаков на лодке уносит в Ладожское озеро.
На помощь поспешила дежурная смена ПСО Новой Ладоги. Специалисты обнаружили рыбаков и доставили их на берег к базе Креницы.
Этим же вечером спасатели получили сообщение о утонувшем мужчине в реке Свирь в районе Подпорожья. Тело подняли на берег и передали полицейским.
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02.07.2024 159