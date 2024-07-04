На Ладожском озере спасли дрейфующих на лодке рыбаков

В среду, 3 июля, в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение, что двоих рыбаков на лодке уносит в Ладожское озеро.

На помощь поспешила дежурная смена ПСО Новой Ладоги. Специалисты обнаружили рыбаков и доставили их на берег к базе Креницы.

Этим же вечером спасатели получили сообщение о утонувшем мужчине в реке Свирь в районе Подпорожья. Тело подняли на берег и передали полицейским.