Путин: стамбульские договоренности по Украине остаются «на столе»

Президент России не исключил, что предыдущие договоренности будут использованы в будущих переговорах по Украине.

Президент России Владимир Путин, что результаты переговоров, ранее состоявшихся в Стамбуле, могут быть использованы в будущих инициативах по урегулированию ситуации на Украине.

Стамбульские договоренности остаются «на столе» и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров, — цитирует президента РИА Новости.