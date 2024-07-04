Путин: стамбульские договоренности по Украине остаются «на столе»

Президент России не исключил, что предыдущие договоренности будут использованы в будущих переговорах по Украине.
Президент России Владимир Путин, что результаты переговоров, ранее состоявшихся в Стамбуле, могут быть использованы в будущих инициативах по урегулированию ситуации на Украине.
Стамбульские договоренности остаются «на столе» и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров, — цитирует президента РИА Новости.
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